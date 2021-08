Gröhling: Karanténa pre žiakov nemôže byť 14 dní, chcem ju skrátiť na 10

"Na základe vyhlášky to teraz funguje tak, že si môžu urobiť na piaty deň test, ale nemôžu sa vrátiť do školy, ak by aj bol negatívny. Ja si myslím, že karanténu pre deti musíme zmeniť. Diskutujem o tom s ministrom zdravotníctva aj epidemiológmi," hovorí minister školstva za SaS Branislav Gröhling o pravidlách pre žiakov, ktorí sa vo štvrtok vracajú do škôl.

"To nastavenie je také, že by sme ju skrátili zo 14 dní na 10 dní. Desať dní je najdlhšia karanténa v okolitých krajinách. A myslím, že po piatich dňoch, keby išli na test a bol by negatívny, tak na šiesty a siedmy deň, kedy dostanú výsledok, by sa mohli žiaci vrátiť naspäť. Je to otázka niekoľkých dní, zhoda na tom je, ale potrebujeme to konkrétne uchopiť, prioritne pán hlavný hygienik," pokračuje Gröhling.

"Druhá vec, ktorú som otvoril, je, že v regiónoch, kde je vysoká zaočkovanosť seniorov, učiteľov a detí, by sme mali zaviesť individuálnu karanténu. Znamenalo by to, že iba daný žiak a jeho úzke kontakty v rámci rodiny by šli do karantény, ale trieda by pokračovala ďalej," dodáva minister Gröhling.

Ako budú fungovať školy od štvrtka? Je spravodlivé, že dištančne sa budú vzdelávať aj niektoré zaočkované deti v regiónoch? A ako lepšie nastaviť karanténu a fungovanie škôl? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva za SaS Branislavom Gröhlingom.