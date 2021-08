Obvinili policajného prezidenta Kovaříka. Je to súčasť vojny policajtov?

So šéfom domácej redakcie SME Matúšom Burčíkom rozoberáme obvinenie súčasného policajného prezidenta Petra Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.



Čoho sa mal Kovařík konkrétne dopustiť a muselo sa zájsť až k obvineniu z trestného činu? Čo na to hovorí on a aký trest mu hrozí?



Blížia sa mocenské boje v polícii ku koncu alebo sme naopak na ich začiatku? A ako sa teraz pracuje slušným policajtom či slušným prokurátorom?



Na všetky tieto otázky nájdete odpovede vo videu.