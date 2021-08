Letné kino: Čaputovú zviditeľnil silný príbeh o občianskom aktivizme

https://dafilms.sk/embed/pXoWSyuajZkBik9C?_locale=sk

Denník SME pripravil v spolupráci so spoločnosťou DAFilms výber slovenských dokumentov, ktoré si v rámci letného kina SME môžete pozrieť úplne zadarmo. Ako posledný film počas letných prázdnin sme vybrali dokument Leny Kušnierikovej Pezinská skládka.



Priemerná rodina na Slovensku vyprodukuje ročne jednu tonu odpadu. Spoločne 1.880.000 ton, na skládkach z toho končí 67%. Tieto čísla sú alarmujúce o to viac, keď sa takáto toxická rozbuška nachádza v blízkosti obydlí a namiesto investovania do recyklácie odpadu sa má investovať do zväčšenia starej skládky.

Film je príbehom Pezinčanov, ktorí sa postavili proti skládke odpadov vo svojom meste. Precíznym a vytrvalým aktivizmom odvrátili ekologickú katastrofu, a stali sa tak symbolom nádeje pre ďalšie enviromentálne a občianske kauzy na Slovensku. Jednou z hlavných aktivistiek iniciatívy proti skládke bola práve Zuzana Čaputová, ktorá za úspešný aktivizmus získala "environmentálnu nobelovku" - americkú Goldmanovu cenu.

„Uvedomila som si, že keď sa konkrétny prípad ukáže v celku, tak je to podľa mňa strašne silný príbeh o občianskej angažovanosti a odvahe, ktorú u seba niekedy postrádame." Lena Kušnieriková

Film je súčasťou dokumentárnej série Biele vrany a hrdinovia medzi nami.