Kto sú najväčší antivaxeri v parlamente? Top výroky predsedov strán

Hovoria o čipoch či točia videá s nafukovacím plameniakom. Kto sú najväčší antivaxeri v parlamente a čo hovoria ku covidu a kto naopak očkovanie podporuje?



Politické strany zastúpené v parlamente poňali tému očkovania proti Covidu-19 rôzne. Od šírenia hoaxov a antivaxerských vyjadrení až po zvýhodňovanie očkovaných a úvahy o povinnom očkovaní pre niektoré skupiny ľudí.



Denník SME pripravil rebríček strán so zastúpením v Národnej rade od antivaxerských až po tie, ktoré očkovanie výrazne podporujú. Spolu je to sedem priečok. Pozrite si aj top výroky predsedu či predsedníčky každej strany na túto tému.



Aký je váš obľúbený výrok? Prípadne, ak máte nejaký iný obľúbený výrok, napíšte nám ho do komentára.