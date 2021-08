Nicholsonová: Šatan by mohol zjednotiť Slovensko, je to líder

"To, že na túto vlnu dezinformácií a konšpirácií nabehli ešte aj koaliční politici, to je neuveriteľné. Ja som bola veľmi hrdá, keď prišiel Lengvarský s návrhom zákona, tak SaS s tým súhlasila. A nakoniec podľahli, normálne podľahli tomu, že im klesnú preferencie, nič iné za tým nie je. Im je úplne jedno, že príde tretia vlna. Im záleží na tom, či v septembri bude mať SaS-ka vyššie preferencie ako Kollár alebo nižšie.



Najprv som bola hrdá na SaS-ku, že išli do boja. Nakoniec súhlasili s kompromisom, ktorý je absurdný. Pokiaľ ste zásadová, a pokiaľ máte hlas v koalícii, mali sa viac za to biť, nemali sa nechať vydierať Kollárom. Kollár je najväčšie zlo tejto koalície a pohorí na tom nie len koalícia, ale celá krajina," hovorí europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová o nedávnom hlasovaní v parlamente o Lengvarského očkovacom zákone.



"V mojich očiach, a mala som v sebe tú drzosť, že som za ním aj bola, bol to Miro Šatan, šéf zväzu ľadového hokeja. Nakráčala som mu do kancelárie a oznámila mu, že by mohol byť on tým lídrom. Pretože v 2002 sme zo Slovenska urobili krajinu víťazov. On dnes manažuje zväz, a to nie je maličkosť. To je politika v malom a podľa mňa to manažuje veľmi dobre.



To je môj osobný postoj, povedala som mu, že by znova mohol urobiť krajinu víťazov, pozrel sa na mňa, vypočul si ma, nepovedal nie, ani áno, ale podľa mňa z toho nič nebude. Ale je to veľmi ťažké presvedčiť takýchto ľudí, aby do politiky vôbec išli," dodáva Ďuriš Nicholsonová k tomu, či vidí medzi politikmi niekoho, kto by vedel polarizovanú spoločnosť spojiť.



Ako sa pozerá na to, že Slovensko sa neohradilo voči Orbánovmu zákonu proti LGBTI+ komunite? Ťahá nás V4 dolu? A ako vníma súčasné postavenie SaS v koalícii po svojom odchode? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou.