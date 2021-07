Letné kino na zabudnutej terase Prioru ponúkne výnimočné filmové premietania

Pozrite si nový Screener.

30. júl 2021 o 20:41 Tomáš Rybár, Peter Konečný

Aktuálny diel relácie Screener venujeme programu Letného kina na terase obchodného domu Prior.

Program Letného kina na terase:

4.8. Utekajme, už ide / r. Dušan Rapoš / 1986



6.8. Mucha v kufri / Mandibules / r. Quentin Dupieux / 2020



11.8. Annette / r. Leos Carax / 2021



14.8. Perzské lekcie / Persian Lessons / r. Vadim Perelman / 2020



21.8. Také krásne šaty / In Fabric / r. Peter Strickland / 2018



25.8. Na značky! / r. Mária Pinčíková / 2021



27.8. Zabitie posvätného jeleňa / The Killing of a Sacred Deer / r. Yorgos Lanthimos / 2017



1.9. Leto / r. Kirill Serebrennikov / 2018



3.9. Skúška dospelosti / Bacalaureat / r. Cristian Mungiu / 2016



4.9. Na krásnom modrom Dunaji / r. Štefan Semjan / 1994