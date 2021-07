Budaj: Kauza Romany Tabák pomohla, zmení sa poriadok TANAP-u

"Ja som v tomto prípade Romane Tabák nepriamo vďačný. Nie, že by som každej poslankyni odporúčal kúpať sa v potokoch. Zhodou okolností to pani poslankyňa zrejme vedela, že toky a potoky nie sú presne zadefinované. Zakázaný je vodopád, kúpanie v potokoch v zákone chýba a ona porušila predpisy skôr v tom, že zišla mimo chodník.



V tomto zmysel urobila službu. Akú vysokú pokutu dostane, je vec inšpekcie. Mňa zaujíma to, že táto kauzička upozornila na to, že TANAP nemá dobrý návštevný poriadok a zmení sa to," hovorí minister životného prostredia Ján Budaj o incidente poslankyne OĽANO Romany Tabák, ktorá sa kúpala na zakázaných miestach vo Vysokých Tatrách a zavesila si to na sociálne siete.



"Chceme turistický ruch v Tatrách, ale musí byť priaznivý, nie hlúpy, bulvárny, špinavý, prírodu ničiaci. V súvislisti s týmto incidentom sme získali aj informácie, že istý hotel svojim hosťom vyslovene odporúča ako a kam sa ísť kúpať. Opité partie z hotelov sa potom mocú po lesoch a jednak idú mimo vyznačených chodníkov, ale hlavne, vrhajú sa do vodopádov a prameňov," dodáva Budaj.



Má Roman Mikulec podporu celej koalície? Mal by odstúpiť policajný prezident Kovařík? Čo bude s termálnym kúpaliskom Podhájska? A nemáme pokuty za ekologické katastrofy príliš nízke? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom životného prostredia z OĽANO Jánom Budajom.