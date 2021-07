Prokurátor Remeta: Začali sme trestné stíhanie pre zmarenie razie inšpekcie

"Včerajším dňom bolo začaté trestné stíhanie vo veci marenia spravodlivosti a zneužívania právomocí verejného činiteľa v súvislosti s prerušením zásahu, pri ktorom malo dôjsť k zadržaniu troch osôb obvinených. Samotný priebeh zásahu vzbudzuje viaceré pochybnosti a je viac ako neštandardný," hovorí bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta o tom, ako policajný prezident Peter Kovařík prerušil akciu inšpekcie, pri ktorej mali zadržať troch obvinených.

"Nevznikla pochybnosť o zaujatosti a väčšiny úkonov sa zúčastnil prokurátor. Ak by nadobudol dojem, že vyšetrovateľka vedie vyšetrovanie zaujatým smerom, tak má požiadať o to, aby odňali vec prokurátorke. Je to oprávnenie dozorového prokurátora, a nie nadriadeného s personálnou právomocou. Je možné zatiaľ hodnotiť tento krok ako vysoko neštandardný. Bolo by vhodné, aby sa táto vyšetrovateľka vrátila do konania. Pre výsledok je určite vhodné, aby sa vrátila, aj vzhľadom na to, že už bolo vykonaných množstvo úkonov. Určite nebol dôvod na to, aby vôbec nepokračovala," dodáva o odvolaní vyšetrovateľky Santusovej bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.

Ako reaguje na kritiku špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? A ako má verejnosť vyhodnocovať, kto z nich vlastne hovorí pravdu? Nezastrašuje inšpekcia vyšetrovateľov NAKA? A boli pri razii inšpekcie aj tajní zo SIS?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bratislavským krajským prokurátorom Rastislavom Remetom.