Šutaj Eštok: Pellegrini sa nezaočkoval, lebo má ešte protilátky

"Peter Pellegrini je v rovnakej situácii ako ja, po prekonaní Covidu má protilátky. Protilátky má na úrovni, ktorá je potrebná, preto zaočkovaný nie je. Nevidím logický zmysel, aby raz, keď tam protilátky sú prirodzenou cestou, aby sa očkoval. Nie sme antivaxeri, moje dieťa absolvovalo všetky povinné očkovania, naša strana tiež nie je antivaxerská a náš postoj je konzistentný - očkovanie podporujeme, ale musí byť dobrovoľné," hovorí poslanec Hlasu Matúš Šutaj Eštok o tom prečo on ani predseda Hlasu Pellegrini nie sú zaočkovaní.



"Trvám na tom, že Peter Kovařík by sa mal dnes vrátiť z dovolenky a odstúpiť z funkcie. To je neprípustné, aby sa policajný prezident takto montoval do vyšetrovania, ktoré má zistiť ako je to s kľúčovým ovplyvňovaním svedkov v najcitlivejších politických kauzách. Dnes mal skončiť Kovařík a zajtra mal skončiť Mikulec," dodáva Šutaj Eštok k posledným udalostiam v polícii, keď z vyšetrovania inšpekcie odvolal policajný prezident vyšetrovateľku.



Nerozhoduje sa Hlas pri očkovaní len podľa popularity a prieskumov? A kedy sa dá predseda Hlasu zaočkovať? Pripúšťa Hlas diskusiu o povinnom očkovaní pre niektoré skupiny? A prečo poslanci neprišli na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom.