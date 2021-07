Pediatrička Špániková: Najhorší antivaxeri sú lekári, popierači očkovania sú ako sekta

"Tí, ktorí sú naozaj proti očkovaniu, a bohužiaľ sú medzi nimi aj lekári, s tými nemá cenu diskutovať. Potom je tu skupina ľudí, ktorí majú obyčajný strach, a to je práve najťažšie, aby neboli ovplyvnení týmito ľuďmi. A tu nastupuje naša úloha, nás lekárov, rozprávať sa s nimi, vysvetľovať," hovorí pediatrička Marta Špániková o očkovaní detí a antivaxerskom hnutí.



"Najzávažnejší antivaxeri sú lekári. Pretože keď niekto počul od lekára, že to očkovanie je zlé, alebo má nežiaduce účinky, tak človek si povie, že je to lekár, a začne nad tým ešte dôslednejšie uvažovať. Každý lekár má svoj obor. Ja v mojej ambulancii na stole neoperujem ani slepé črevo, ani mozog, ani nevyberám oko z očnice. A sú lekári, čo to vedia spraviť, a ja ich neskutočne obdivujem.



Ale ja v mojej ambulancii riešim zdravé aj choré deti, a študujem vakcinológiu, lebo s ňou robím každý deň. A pri všetkej úcte k niektorým kolegom, niektorí o tej vakcinácii vedia viac, a niektorí menej," dodáva Špániková a všetkým rodičom, ktorí majú deti nad 12 rokov odporúča čím skôr zaočkovať ich.



Ktoré deti neodporúča očkovať? A aké riziká sú pre deti pri ochorení Covid-19? Prečo je stále silnejšie antivaxerské hnutie, a čo s lekármi, ktorí takéto bludy šíria? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s pediatričkou Martou Špánikovou.