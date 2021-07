Holcová: Orbánovi by sa špehovanie novinárov nemalo prepiecť

"Spyware bez toho, aby si to majiteľ všimol, ovládne jeho telefón. Ten, kto urobí úspešný útok spywareom Pegasus, si môže cez konzoly pozrieť šifrované správy, emaily, stiahnuť si fotky, môže sa pozrieť do kalendára alebo sledovať polohu užívateľa telefónu.

Z čísla tohto telefónu môže rozoslať pod identitou majiteľa aj ďalšie správy nakazené týmto spywareom. Je to akoby sa vám niekto pozeral cez rameno," hovorí Pavla Holcová z českého investigatívneho centra o medzinárodnom projekte novinárov, ktorí odhalili sledovanie izraelským spywareom Pegasus.

"Ja neviem, aké nástroje by EÚ vyvinula, aby to Viktorovi Orbánovi zakázala. Dáta, ktoré sme my získali, nemali nikdy uniknúť. Samozrejme, že by mu to nemalo prejsť, ale som presvedčená, že mu to prejde.

Sú príklady krajín, ktoré si s firmou NSO vyrokovali, že ich čísla nemôžu byť ich systémom odpočúvané. Sú to USA a ponovom aj Veľká Británia. Takže pokiaľ ide o veľmoc, tak sa dá vyrokovať a brániť zneužívaniu toho softvéru. Iný problém je, ak vláda chce využívať softvér k špehovaniu svojich ľudí. A ešte to má jednu rovinu, ktorú vidno pri prípade Emmanuela Macrona, že jeho sa nepokúsila odpočúvať jeho vláda, ale vláda úplne iného štátu," dodáva Holcová.

Ako vlastne vyzerá útok spywareom Pegasus? Koho všetkého rôzne štáty sledovali? A ako sa proti tomu dá účinne brániť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Pavlou Holcovou z českého investigatívneho centra.