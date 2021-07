Čaputová: V najblizších týždňoch uvidíme, či je Heger aj rázny alebo len konsenzuálny

"Je to úplne nová informácia. To, čo ma bude zaujímať, je procesný postup ako k odstaveniu vyšetrovateľky došlo, pretože áno, môže sa to zvonku javiť ako zásah nebodaj politickej moci do postupu vyšetrovania. čo by nebolo samozrejme vhodné. Takže je dôležité to, či sa takáto zmena deje v súlade so zákonom, toto je to, čo ma bude zaujímať," hovorí prezidentka Zuzana Čaputová k odvolaniu vyšetrovateľky, ktorá v policajnej inšpekcii mala na starosti vyšetrovanie tímu Očistec.

"Eduard Heger je dobrý premiér v ťažkých časoch. Zatiaľ je to relatívne krátke obdobie. Ja s ním mám korektný vzťah, nemá to jednoduché. Je to veľmi konsenzuálny človek a v najbližších týždňov a mesiacoch budeme sledovať to, či tá veľká miera konsenzuálnosti, ktorá je zjavne výhodou, je doplnená aj nevyhnutnou mierou ráznosti," hodnotí prezidentka Čaputová prvých sto dní premiéra Hegera.

Aký majú vzťah s ministrom financií Matovičom? Malo by byť očkovanie pre zdravotníkov povinné? A ako hodnotí spätne stretnutie na SIS? Nevyužila jej prítomnosť tajná služba na rozohranie hier?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.