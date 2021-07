Vallo: Pokuty za parkovanie budú chodiť poštou, nebudú sa zjednávať

"Dbáme aj na druhú časť obyvateľstva, ktorá s nami komunikuje, ale možno nie je až tak aktívna a hlučná. Sú to ľudia, ktorí chcú prejsť napríklad s kočíkom po chodníku bez toho, aby im tam vadilo auto. Ide aj o ľudí na vozíkoch, alebo tých, čo nechcú vidieť autá zaparkované na zeleni.



V Bratislave sú chodníky zamorené autami. Takýto krok bude bolieť, aj mňa politicky. Ľudia, ktorí nie sú rezidenti, budú parkovať horšie. Môj najväčší cieľ je, aby keď príde človek z roboty, mohol zaparkovať svoje auto bez problémov," hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo o parkovacej politike, ktorú pilotne hlavné mesto spúšťa od októbra.



"Za prvé auto na jeden byt zaplatíte 39 eur ročne, za druhé auto, ktoré používa osoba prihlásená v tom istom byte, zaplatíte 150 eur. 36 percent všetkých domácností v Bratislave nemá žiadne auto a 49 percent domácností má len jedno auto. 15 percent domácností má dve autá a len dve percentá domácností majú tri autá a viac. Sú to však dáta z roku 2014. Bohužiaľ, počet áut v Bratislave, na rozdiel od Viedne, každoročne narastá," dodáva Vallo.



Ako bude vyzerať parkovanie ponovom? Stíhajú sa ľudia ešte prihlásiť na trvalý pobyt? Ako je to s očkovaním v Bratislave a neprehodnotil výroky o presune vakcín z iných častí Slovenska do Bratislavy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.