Kňažko o Lasicovi: Ak dokáže byť smrť krásna, tak sa jej to práve teraz podarilo

"Smrť, ak dokáže byť krásna, tak sa jej to práve teraz podarilo, len mohla ešte chvíľu počkať. Milan často hovoril, že je lenivý. A dokonca aj doma, že keď je, tak si ľahne a čumí na televízor. Ja som mu jedného dňa hovoril, Milan, ty buď rád, že si lenivý. Ty si človek, čo učí na vysokej škole, hrá, spieva, režíruje, píše texty. Ty keby si bol činorodý, s tebou by sa nedalo vydržať. Buď naďalej rovnako lenivý, kým to vydržíš," hovorí Milan Kňažko o svojom dlhoročnom kolegovi Milanovi Lasicovi.



"Ľudia by si z Milanovho života mohli zobrať to, že život v akomkoľvek štádiu nekončí, a že si netreba v papučiach ľahnúť pred televízor a čítať staré noviny. Sú takí ľudia čo žili a teraz dožívajú. Ale Milan nedožíval, stále žil. To je jeden aspekt. Druhý je, že netreba sa brať príliš vážne. Keď je situácia najvážnejšia v živote, najtragickejšia, tak je humor najpotrebnejší. Netreba rozdeľovať na vážne veci a humor, lebo ono je to spolu tak previazané, že je dobré mať to stále pri sebe a v sebe," dodáva Kňažko.



Aký bol Milan Lasica? Ako sa mu robil humor počas normalizácie a komunizmu? A čo je jeho odkaz pre Slovensko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s hercom Milanom Kňažkom.