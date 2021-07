Dermatologička: Osmičku faktor si ani nemusíte natierať, nemá to efekt

"Osmičku faktor si ľudia ani nemusia dávať. Je veľmi nebezpečná, lebo nebezpečenstvo melanómu sa každoročne zvyšuje o 5 percent. Tých pacientov brutálne pribúda. Je to smutné, keď sa mladí nechránia v skorom veku, a keď rodičia nechránia deti, lebo keď sa spáli dieťatko dvakrát, je päťkrát vyššie riziko melanómu v dospelosti. Už v detskom veku treba chrániť kožu," hovorí dermatologička Zuzana Zelenayová z Chirkoz Medical Clinic.



"Dnes za nárast rakoviny sú hlavne zodpovedné spálenia v detstve. Treba na to dávať pozor," dodáva dermatologička Zelenayová. "Solárium je horšie ako fajčenie alebo azbest, 50-krát si zvyšujeme riziko rakoviny. Absolútne do neodporúčame," dodáva k tomu, či je dobrý nápad ísť na miesto slnka do solária.



Ako sa správne natierať a s akým faktorom? Prečo si myslíme, že zdravá pokožka je opálená, hoci je to presne naopak? A je náhrada chodiť do solária? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s dermatologičkou Zuzanou Zelenayovou.