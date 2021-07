Naď: Som za povinné očkovanie seniorov nad 65 rokov a zdravotníkov

"Máme v sebe desiatky vakcín od narodenia, nikdy sa o tom neviedla diskusia. Teraz zrazu, každý, kto sa ráno zobudí, má pocit, že je lekár a bude spochybňovať špičkových odborníkov, ktorí prichádzajú s vakcínami. Ide popri zdravotných aj o ekonomické záujmy tejto krajiny a občanov. A práve preto, aby sme tie záujmy dokázali zabezpečiť, tak by sme mali zaistiť očkovanie v čo najvyššej miere.

Ja osobne som za to, aby sme v niektorých konkrétnych vekových skupinách alebo pracovných skupinách mohli uvažovať aj o povinnom očkovaní. Odborníci hovoria, že napríklad seniori nad 65 rokov by mali byť zaočkovaní. Vidím, že v niektorých krajinách budú očkovať povinne zdravotnícky personál," hovorí minister obrany a člen predsedníctva OĽaNO Jaroslav Naď o povinnom očkovaní.

"Využijeme zákonné limity, ktoré máme, bez toho, aby sme menili legislatívu. Pre niektoré konkrétne činnosti budeme vyžadovať očkovanie. Poviem vám aktuálny prípad, týka sa vojakov na Cypre. Máme tam nasadených 240 vojakov, už sme mali nula pozitívnych vojakov na operáciách v zahraničí a teraz máme 6 pozitívnych prípadov. Všetci sú na Cypre a všetci neboli zaočkovaní, odmietli sa dať očkovať a dnes ohrozujú ďalšiu skupinu ľudí, ktorí tam sú.

U ďalších vojakov, ktorí pôjdu do misií, budeme očakávať, že budú zaočkovaní. Očakávajú to aj ministri obrany z krajín, kam posielame vojakov. Budeme očkovať vojakov, ktorí pôjdu do misií," dodáva Naď k tomu, či sa povinne budú očkovať vojaci.

Mstí sa Igor Matovič Lengvarskému za Sputnik? A mal by Roman Mikulec odstúpiť pri podozreniach z korupcie? Ako sa pozerá na debatu o povinnom očkovaní na vláde? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany Jaroslavom Naďom.