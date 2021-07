Kollár: Som proti tomu, aby sa vytvárali kategórie. Odmietame deliť ľudí podľa očkovania

"Je možné, že bude prijatý zákon, kde by zaočkovaní a tí, ktorí majú PCR alebo AG test, mohli aj pri zatvorenom a čiernom okrese ísť do zariadení. Za predpokladu, že tí ľudia to nebudú mať spoplatnené. Že nebudú musieť zaplatiť 90 eur za PCR test, alebo 30 eur za AG test. Kde na to ľudia vezmú? Ale my ich nemôžeme nútiť. To je akože, dobrovoľne sa dajte očkovať, a namierim vám pištoľ na hlavu a poviem, kým sa nedáš, tak ťa zastrelím.



Poďme sa pochopiť. Poďme rešpektovať druhú stranu. Vy chcete, aby sme rešpektovali LGBTI, tak prečo nemôžeme rešpektovať ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať. My buďme tolerantní," hovorí predseda Sme rodina Boris Kollár o očkovaní a pravidlách, ktoré by obmedzili ľudí, ktorí vakcínu nechcú.



"Povinné očkovanie zdravotníkov a pracovníkov v domovoch sociálnych služieb si neviem predstaviť. Vetoval by som to. Sme proti akémukoľvek povinnému očkovaniu. Sme za očkovanie, ale na dobrovoľnej báze. Poďme ich presviedčať. Aj medzi zdravotníkmi sú ľudia, ktorí sa nechcú očkovať. Teraz majú kvôli tomu stratiť zamestnanie?" dodáva Kollár.



Akú má Sme rodina alternatívu k reštrikciám pre neočkovaných? Prečo hlasovali za neverejné rokovania o konflikte záujmov politikov? Neporušili tým koaličnú dohodu? A ako sa pozerá na to, že minister Matovič nechce pustiť peniaze na kampaň o očkovaní? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom parlamentu a predsedom Sme rodina Borisom Kollárom.