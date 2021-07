Kňaz Gavenda: Pápež sa stretne s Bezákom ako s človekom, jeho situáciu to nerieši

"Pápež František je iný ako Ján Pavol II. v tom, že žije o 30 rokov neskôr. V tom je rozdiel. Tak ako sa pri Jánovi Pavlovi určité gestá zdali novátorské, tie prelomy sa posúvajú. Aj pokrok digitalizácie. Predtým bolo zaujímavé mať fotku s pápežom, teraz je selfíčko. Veľmi rád si robí selfíčka, predtým to nerobili pápeži, lebo sa to nedalo," hovorí kňaz Marián Gavenda o návšteve pápeža Františka a o tom, v čom je iný ako Ján Pavol druhý.



"Tak ako nemôže byť liberálny a progresívny matematik, lebo sú určité veci dané, je tam kontinuita. To, čo mal aj Ján Pavol druhý, bola jeho ľudskosť, a to vidíme aj u Františka. Tá spontánnosť, má troška inú povahu, iný vek, ale principiálne sú tam veľké podoby. V ľudskosti, bezprostrednosti, k otvorenosti smerom k masám. V tej náuke to nie je až také, ako sa to podáva.



Bola synoda o Amazónii a boli úvahy poveriť pre nedostatok kňazov poveriť ženatých mužov a znamenalo by to vážny krok k zrušeniu celibátu. A on povedal, že celibát je perla ktorej sa nebudeme dotýkať. Bodka. A to je podstatné. Jeho treba vnímať v jeho kontexte, a nie v kontexte ako ho vnímajú ultrakonzervatívni ktorí ho vidia ako ultrapápeža, alebo liberáli. Pravda je niekde uprostred," dodáva Gavenda k tomu, či je František liberál.



Aký signál vysiela pápež tým, že sa stretne s emeritným biskupom Bezákom? A nenastavuje zrkadlo slovenským biskupom komunikáciou o homosexuáloch? V akej reči bude pápež hovoriť v kázni? A ako veľmi únavná je takáto trojdňová návšteva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s kňazom Mariánom Gavendom.