Cigániková: Kollár mi povedal, že radšej zavrie celé okresy, ako dať výhody očkovaným

"Dnes musíte okres zavrieť, a ak by sa zmenil covid automat, tak by to znamenalo, že prevádzky a služby ostanú otvorené pre očkovaných, pre tých, čo majú test, alebo covid prekonali - čiže Greenpass. To je celé. Keď som sa pýtala Borisa Kollára, či to myslí vážne, že radšej zatvorí celý región, ako by umožnil očkovaným a testovaným chodiť do prevádzok, veď to uživí aj ich, aj ekonomiku, tak mi povedal, že áno. Že on to myslí vážne a žiadne delenie na dve skupiny ľudí tu nebude.

A z tohoto mňa bolí hlava. To sú také drísty. To sa inak povedať nedá. Akože nebudeme deliť ľudí? Samozrejme, že musíme oddeliť ľudí, ktorí sú rizikom pre ostatných. Zo strany Sme rodina je to marketing," hovorí predsedníčka zdravotníckeho výboru z SaS Jana Bittó Cigániková o výhodách, ktoré by mohli mať očkovaní, no zatiaľ to stopol v koalícii Boris Kollár.

"V tomto štádiu nedať peniaze na monitoring odpadových vôd, na zvýšenie PCR testovania a na kampaň vlastnému ministrovi, toto je nevysvetliteľné. Z toho bude obrovský problém a ľudia na to budú doplácať životmi. A za to bude zodpovedný Igor Matovič, nikto iný," dodáva Bittó Cigániková k tomu, že minister financií zatiaľ drží peniaze na očkovaciu kampaň aj na zvýšenie PCR testovania ministrovi zdravotníctva.

Mstí sa Igor Matovič ministrom, ktorí ho nahnevali? A ako sa dohodla koalícia na antigénovom testovaní a PCR testoch zadarmo? Ako dopadne stratifikácia nemocníc a nedopadne to fiaskom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedníčkou zdravotníckeho výboru a poslankyňou SaS Janou Bittó Cigánikovou.