Maďarský disident Haraszti: Matovič bol naivný, keď sa dohadoval s Orbánom o Sputniku

"Zdá, že tu bude konečne šanca, poraziť Viktora Orbána. Bezprecedentné spoločenstvo opozičníkov, ktoré sa proti nemu spojili z pravého aj ľavého politického spektra, neproporčné volebné právo v Maďarsku a takmer americký typ volieb z dvoch strán, tomu matematicky dáva šancu," hovorí o nadchádzajúcich voľbách u našich južných susedov bývalý maďarský politik, spisovateľ a disident Miklós Haraszti.



"Matovič veril, že z tej, bohužiaľ, nešťastnej dohody aspoň niečo dostane. On naozaj veril, že Sputnik je dobrá vec, a teda uveril Orbánovej domácej propagande. Tá tvrdila, že Maďarsko je úspešné v boji proti covidu pretože má Sputnik, ale tak to nebolo.



Neboli sme úspešní a Sputnik, ktorý medzi Maďarmi nie je vôbec obľúbený, bol jediná možnosť, pretože, ak si chceli vyberať medzi jednotlivými vakcínami, museli by čakať neuveriteľne dlho a čísla by boli stále vysoké. Takže Orbán by z tejto dohody získal občianstvo a Matovič by dostal Sputnik, čo sa naozaj ukazuje ako nulová výhra," dodáva Haraszti o marcových rokovaniach o ruskej vakcíne ešte vtedy slovenského premiéra Matoviča s Viktorom Orbánom.



Aký je skutočný stav demokracie v Maďarsku? Zmenia niečo nadchádzajúce parlamentné voľby alebo sa Viktor Orbán zabetónoval v jednotlivých inštitúciách? A ako Orbán využíva pandémiu na presadzovanie domácej propagandy? Viac sa dozviete v rozhovore Zuzany Kovačič Hanzelovej s maďarským disidentom Miklósom Harasztim.