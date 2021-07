Olympionik Tóth: Na pozadí športov sa odohráva veľký biznis

"Som zaočkovaný, no napriek tomu sa budeme snažiť dodržiavať všetky opatrenia. Môže sa stať, že niekto z tímu bude pozitívny, bude to môj blízky kontakt a nebudem môcť štartovať. Nechceme to podceniť, ide tu o veľa investovaných peňazí aj času," hovorí olympijský chodec Matej Tóth o svojej účasti na letných olympijských hrách v Tokiu.

"Keď som bol ďalej od konca svojej kariéry, bolo mi to jasnejšie. Mal som tri alternatívy - buď budem športový funkcionár, novinár, alebo budem robiť niečo s profesionálnym vojskom, keďže som vojak. Ale teraz, ako sa to blíži, tak je to stále nejasnejšie.

Chcel by som však zostať pri športe, mám s ním 25-ročné skúsenosti, bola by škoda nechať ich tak. Viem však, že nechcem byť tréner, nemám na to ani školu. Viem si predstaviť, že športovcom by som vedel pomáhať v roli športového funkcionára, je mi to najbližšie. Aké miesto to bude, to uvidíme neskôr," približuje svoje plány po ukončení kariéry.

Ako sa pripravoval na LOH počas pandémie? Prečo si myslí, že olympiádu ovládla komercia? A čo plánuje robiť po skončení kariéry športovca?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s olympijským šampiónom Matejom Tóthom.