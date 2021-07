Šéf polície Kovařík: Že som pre Sme rodina nedôveryhodný ma neovplyvňuje

"Mňa osobne to neovplyvňuje. To, že sa niekto vyjadruje na moju osobu, že som nedôveryhodný, ja to zaregistrujem a tým pre mňa tento typ vyjadrení končí," hovorí policajný prezident Peter Kovařík o výrokoch viacerých politikov zo Sme rodina, že policajnému prezidentovi neveria.



"Neviem si predstaviť, že by vyšetrovatelia nahovárali svedkov, ako majú vypovedať. Aj oni odmietajú, že by kohokoľvek ovplyvňovali, a už vôbec si neviem predstaviť, že by tu bola nejaká línia prokurátor vyšetrovateľ a ovplyvňovanie nejakých budúcich svedkov. To by bolo proti samotnej podstate vyšetrovania. Ak by sa predkladali na súde dôkazy, ktoré boli zmanipulované, tak s veľkou pravdepodobnosťou by sa znedôveryhodnila samotná výpoveď.



Nikdy sme to nerobili, nikto z nás si to netrúfol. A ja im dôverujem, že takéto ovplyvňovačky neprebehli," dodáva Kovařík k obvineniam opozície, že vyšetrovatelia inštruujú svedkov."



"Moje odporúčanie by bolo nezvolávať ho v tomto formáte. Ak by som dostal úlohu, že sa mám zúčastniť stretnutia, kde budú najvyšší ústavní činitelia, tak ja nad tým nemám čo špekulovať," hovorí Kovařík o stretnutí špičiek štátu na centrále SIS.



Prídu obvinenia aj politických špičiek Smeru? A ak by to bolo oprávnené, spravili by raziu aj u guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra? Bude ešte polícia robiť razie kukláčov v rómskych osadách? A ako chce policajný prezident riešiť nahlasovanie sexuálnych trestných činov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s policajným prezidentom Petrom Kovaříkom.