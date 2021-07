Kollár z Cyklokoalície: Cyklisti volia chodníky, lebo na ceste sa boja

"Ani v Starom meste, kde je 30-tka, sa nedodržiava. My sme robili merania, kde nám v 30-tke vyšla mediánová rýchlosť 46 kilometrov za hodinu. To je jednoducho šialené a aj o tom hovorí naša petícia, že ani v centrách miest nedodržiavame rýchlosť. Keby sa tam tou 30-tkou naozaj jazdilo, tak aj cyklisti by volili namiesto chodníkov cestu," hovorí Dan Kollár z Cyklokoalície o petícii, aby autá museli obiehať cyklistov aspoň s jeden a pol metrovým odstupom.

"Úroveň dát je veľmi zlá, už vôbec sa nedá hovoriť o tom, že by to bolo voľne prístupné odbornej verejnosti alebo vedcom, ktorí s tým chcú pracovať. Tým pádom sa nám veľmi ťažko navrhujú nejaké opatrenia na mieru. Akonáhle by sme vedeli, že je tu problém napríklad so svetlami cyklistov, tak potom je na mieste, aby štát urobil na mieru osvetovú kampaň a zameral sa na tento problém, a poďme ho takto vyriešiť. Ale iba strieľať do vetra, že nemôžeme mať jeden a pol metrový odstup, lebo tento nemal svetlo, to jednoducho nedáva zmysel," dodáva Kollár.

Prečo jazdia cyklisti po chodníkoch a ohrozujú chodcov? A stačí len bezpečnejšie obiehanie áut? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Danom Kollárom z Cyklokoalície.