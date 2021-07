Labašová: Učitelia sú vyhorení, každý piaty chce odísť

"Obdobie pandémie učiteľov vyčerpalo. 77 percent učiteľov je naozaj výrazne vyčerpaných po tomto školskom roku. 18 percent učiteľov zvažuje odchod z pedagogickej oblasti. To, čo sa najviac zhoršilo, je pracovná pohoda a psychické zdravie," hovorí Zuzana Labašová z Komenského Inštitútu o prieskume, ktorý si dali urobiť v agentúre Focus medzi učiteľmi.



"Vyhorenie neminulo ani učiteľov. Ale, aby som to obrátila aj na niečo pozitívne, tak si pochvaľujú, že sa im zlepšili digitálne a prezentačné zručnosti. A to čo nás teší je, že sa zlepšili v schopnosti inovovať výučbu, čo je veľmi dôležité," dodáva Labašová.



Ako sú na tom deti? A čo by chceli učitelia po pandémii od štátu ako pomoc? Dobehnú deti minulý školský rok alebo je stratený? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Zuzanou Labašovou z Komenského Inštitútu.