Viceguvernér Ódor: Nemá význam mať dôchodkový systém, ktorý necháva miliardy v lufte

"Na svete je návrh ústavného zákona o dôchodkoch, pred tým boli dlhé rokovania na expertnej úrovni, len, bohužiaľ, sa nepremietli do znenia zákona. A práve druhý pilier je slabou stránkou toho návrhu zákona. Ja to vnímam tak, že zatiaľ politické nezhody bránia tomu, aby vláda efektívnejšie presadzovala reformy a času už nie je veľa.

Vieme, že to, čo neurobíte v prvej polovici volebného obdobia, už len ťažko urobíte pred voľbami a navyše, čím ďalej tým menej je istá aj ústavná väčšina. Ale ešte by som nebol úplný skeptik, mali by sme sa snažiť sa rozprávať s opozíciou a koalíciou. Naozaj nemá význam prevádzkovať dôchodkový systém, ktorý necháva v lufte viac peňazí ako je plán obnovy," hovorí viceguvernér NBS Ľudovít Ódor o našom dôchodkovom systéme, ktorý urýchlene potrebuje reformu druhého piliera.



"Veľa lídrov nemá okuliare do diaľky. Sme dosť krátkozrakí. Pred voľbami vidíme len horizont niekoľkých týždňov, kedy budú voľby. Práve aj v tomto období sme výrazne pokrivili prvý pilier, keď sme urobili také deformy piliera, že v súčasnosti patríme medzi najmenej udržateľné krajiny s pohľadu dôchodkového systému v celej Európe. A pritom predtým sme patrili medzi tých lepších žiakov," dodáva Ódor.



Ako zmeniť druhý pilier? Mali by bežní ľudia rozhodovať o investovaní dôchodkov, keď sa do toho nerozumejú? A majú politici vôbec schopnosť robiť reformy, ktoré presahujú štvorročné volebné obdobie? Budú dnešní mladí vôbec dostávať dôchodky? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceguvernérom NBS Ľudovítom Ódorom.