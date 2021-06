Epidemiológ Pavelka: Navrhol som povinné očkovanie, mal som dva klince v pneumatikách

"Je to jediná cesta von. Bez očkovania cesta von nie je. To je ako keby sme teraz povedali, že ideme zakázať očkovanie na detskú obrnu, lebo je to represia. Do roka by nám tu ochrnuli deti, lebo je to represia," hovorí Martin Pavelka z Inštitútu zdravotných analýz o očkovaní pred nástupom tretej vlny delta variantu Covidu-19.

"Povinné očkovanie je téma, ktorú som hodil do éteru a čakám reakcie. Zatiaľ boli veľmi negatívne. Nikto sa mi ešte nevyhrážal na ujme na zdraví, ale dvakrát som tento týždeň dostal klinec do pneumatiky. Dvakrát po sebe to je štatisticky nepravdepodobné, že by to bola náhoda, ale nechcem nikoho osočovať," dodáva Pavelka, ktorý otvorene hovorí, že by bol za to, aby bolo očkovanie povinné.

"Nechcem predbiehať. Momentálne sa pracuje na update covid automatu. Nechcem skákať niekoľko krokov dopredu, ešte to nie je schválené, ale chceme tam dať nový element, ktorý by práve zvažoval zaočkovanosť ľudí v okrese, ktorí sú 50+. Ak je napríklad Bratislava zaočkovaná výborne v kategórii 50+, tak prečo by mala byť v čiernej, aj keď na to spĺňa matematické kritériá, ak neprodukuje hospitalizácie. Tento element tam chceme zapracovať, aby Bratislava mala nejaké benefity, aby inšpirovala ostatné okresy," povedal Martin Pavelka o tom, či bude tretia vlna vyzerať inak v najviac zaočkovanej Bratislave a inak v najmenej zaočkovanej Čadci.

Ako bojovať proti delta variantu? Ako funguje vakcína na deltu? A v čom sa vieme poučiť z Británie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s epidemiológom Martinom Pavelkom z Inštitútu zdravotných analýz.