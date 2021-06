Kde končia slovenské milióny eur určené na humanitárnu pomoc

Písmo: A - | A +

Len v roku 2020 slovenská vláda poskytla na humanitárne a rozvojové projekty a na vysielanie dobrovoľníkov do krízových regiónov viac ako 4,5 milióna eur. Milióny eur na pomoc išli do postihnutých krajín aj v predchádzajúcich rokoch.



Stovky miliónov ľudí na celom svete totiž stále trápia problémy, ktoré si moderná západná spoločnosť dokáže len s ťažkosťami predstaviť. Aj preto má každá rozvinutá a v porovnaní s krajinami, ktoré zažívajú humanitárne krízy, aj bohatá krajina, svoj vlastný program humanitárnej pomoci a takzvanej rozvojovej spolupráce. Slovensko nie je výnimkou.



V Nadácii Zastavme korupciu sme viac ako tri mesiace analyzovala stovky strán dokumentov, ktoré sa týkajú humanitárnych a rozvojových projektov od roku 2016 do roku 2020. Objavili sme rozporuplné rozhodnutia o pridelení dotácií, nedôslednú kontrolu využitia poskytnutých peňazí či chaotický systém, v ktorom chvíľu niečo platí a o chvíľu neskôr už nie.



Zistili sme tiež, že niektoré slovenské organizácie v skutočnosti humanitárnu a rozvojovú pomoc neposkytujú a peniaze z grantov zo slovenského štátneho rozpočtu len prepošlú partnerským organizáciám v zahraničí a časť si nechajú. O rozdeľovanie peňazí na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu sa stará organizácia Slovak Aid, ktorá patrí pod ministerstvo zahraničných vecí.



