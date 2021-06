Šéf vodičov: Cyklisti sú svedkovia Saganovi, na cestách zavadzajú

"Cyklisti, hlavne tí športoví, ja ich volám svedkovia Saganovi. Keby dodržiavali vyhlášku tak, ako majú, a chodili, ako im prikazuje vyhláška, kde majú napísané, že majú jazdiť jednotlivo a za sebou, tak je to možno v poriadku. Ale oni si na cestách robia preteky. Zastavia sa, dajú si aj pivko, ktoré im zákon dovoľuje, a ja teraz neviem, ako sa k takémuto človeku zachovať, ktorý je pod vplyvom alkoholického nápoja," hovorí šéf Slovenskej únie vodičov Ján Mlynár o petícii cyklistov, aby ich autá obiehali so vzdialenosťou jeden a pol metra.

"Vodiči môžu urobiť len to, čo robia doteraz. Oni ich obchádzajú s bezpečným odstupom. Že sa stanú také udalosti, ktoré sa stanú, že ho zachytí alebo cyklista zavrávorá, obíde jamu a spadne mu pod kolesá, to už je bohužiaľ len náhoda. Vodič už nemá čo spraviť. Má dané vyhláškou, že má mať bezpečný odstup. On svojim rozumom rozmýšľa, vidí situáciu, a vtedy sa rozhodne - môžem predchádzať, nemôžem predchádzať. Keď zabije toho cyklistu, tak má traumu na celý život," dodáva Mlynár.

Ako teda môžu ku bezpečnosti cyklistov na cestách prispieť vodiči? Prečo je taký problém obiehať cyklistu podobne ako auto? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jánom Mlynárom zo Slovenskej únie vodičov.