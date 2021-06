Záborská: Za návrh Čepčeka na sprísnenie interrupcií zahlasujem

"Ja som za každý zákon, ktorý viac chráni ľudský život. Za návrh pána Čepčeka zahlasujem. Nehovorím o tom, či by bol poľský model dobrý, ja som realista. Vidím, aké je rozloženie parlamentu. Keby slovenský parlament bol obrazom slovenskej spoločnosti, ktorá väčšinovo nechce, aby sa tu konali interrupcie, tak by aj zákon pána Čepčeka inak prijímala. Ale taká situácia nie je. Spoločnosť je rozdelená a zloženie parlamentu hovorí možno o troch, štyroch desiatkach poslancov, ktorí sú za návrh, aký navrhuje pán Čepček. To, aby jeho zákon prešiel, považujem v súčasnej dobe za nereálne," hovorí Anna Záborská z OĽANO, ktorá chystá vlastný návrh sprísnenia interrupcií na ďalšej schôdzi.

"Môže byť aj krivé obvinenie, nič viac ani nič menej. Iné je hovoriť teoreticky o násilí, iné je hovoriť o konkrétnom prípade. O konkrétnom prípade sa poslanci mali vyjadrovať čo najmenej alebo vôbec. Nechať to na vyšetrovateľov a uvidíme, aké bude rozhodnutie. Akékoľvek úsudky, ktoré súvisia s konkrétnou osobou, sú vždy veľmi nebezpečné. Povedala som, že treba to vyšetriť, lebo môžu byť aj krivé obvinenia. Nikoho som ani nehájila, ani neviktimizovala. V každom prípade chránim obeť, nemusím o tom hovoriť, aby to bolo jasné," hovorí Anna Záborská k prípadu exposlanca OĽANO Jána Heráka, ktorý bol už tromi maloletými dievčatami obvinený zo sexuálneho násilia.

Nebolo prijatie deklarácie k správe europoslanca Matića len divadlo? A prečo konzervatívci nehovoria o zavedení sexuálnej výchovy, ak chcú znižovať počet neželaných tehotenstiev? Nebola reakcia poslancov na kauzu Herák vlažná a nesprávna? A čo hovorí na nový zákon v Maďarsku, ktorý zakazuje na školách propagáciu homosexuality?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou OĽANO Annou Záborskou.