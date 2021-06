Kaščák: Mám pocit, že pred futbalom kapitulovala celá Európa

"My v podstate ešte nevieme, či Pohoda na sto percent bude. Nevieme, pretože Trenčín je ešte stále žltý okres, nie zelený. Ale všetci sme optimisti, vývoj je dobrý, komunikujeme aktívne s úradom verejného zdravotníctva. Predpokladajú aj oni, že festival sa bude môcť konať a Trenčín bude v zelenej fáze, keďže to je rozhodujúce. Ak to bude tak, pôjde o sériu piatich festivalov, každý pre 1000 unikátnych ľudí," hovorí o tohtoročnej Pohode jej riaditeľ Michal Kaščák.



"Čo sa týka futbalu, to je absurdné. Ja sa priznám, že keď to vidím, tak sa cítim ako v absurdnej hre. My sa bavíme o tom, či môže ísť 50 ľudí do interiéru a za akých podmienok alebo 200 do exteriéru a tu sa bavíme o tisíckach.



Nie je to len záležitosť Maďarska, mám pocit, že pred športom kapitulovala celá Európa. Futbal má privilegovanú pozíciu. Ako keby politika a šport boli silný tandem. Šport sa dá ľahko použiť na takmer čokoľvek. Nechcel by som, aby to vyznelo proti športu, prajem všetkým, aby sme mohli žiť uvoľnené časy, ale nemalo by to byť tak okato nevyvážené. A plus, mali by sme ešte nejakú chvíľu vydržať," dodáva Kaščák na margo zápasov Eura, kde sú desaťtisíce ľudí na štadiónoch.



Ako bude na Slovensku vyzerať festivalové leto? Aké budú na Pohoda on the ground opatrenia? A aké straty rátajú na najväčšom festivale už po druhom odložení ročníka pre pandémiu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom festivalu Pohoda Michalom Kaščákom.