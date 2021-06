Analytik Smatana: Bez dvoch dávok očkovania by som toto leto necestoval

"Mesto Moskva napriek tomu, že začali s očkovaním ešte v lete neregistrovaným Sputnikom, tak stále majú len 10 percent zaočkovaných. Tam chcú rozšíriť povinné očkovanie pre zdravotníkov a pracovníkov sociálnych služieb aj na zamestnancov škôl a služieb ako sú reštaurácie a podniky.



Toto sú skupiny, ktoré sú najviac vystavené vírusu, z určitého hľadiska tomu rozumiem. Je absolútne nevyhnutné, aby sme skupinu zdravotníkov a pracovníkov sociálnych služieb mali zaočkovanú. Teší ma, že aj u nás sa posunula téma na legislatívcov, aby zistili, či je to možné. Za mňa osobne, ak by som si mal vybrať, či znova zažijeme to, čo počas druhej vlny, by som dal očkovanie určite povinné pre tieto rizikové skupiny," hovorí analytik Martin Smatana o tom, či by sme zdravotníkov a pracovníkov v domovoch sociálnych služieb mali očkovať povinne, nie dobrovoľne.



"Za mňa ak by som nemal očkovanie, určite by som nevycestoval. A čo vidíme na Delte zo štúdií a dát, proti Delte funguje efektívne až druhá dávka. A keď vidíme ako sa Delta šíri po Európe, primárne kvôli majstrovstvám Európy vo futbale, tak je veľká šanca, že Delta mutácia, na ktorú treba druhú dávku očkovania, sa môže šíriť a môže byť aj u nás. Z tohto hľadiska by som bez dvoch dávok očkovania určite necestoval," dodáva Smatana.



Sme pripravení na tretiu vlnu? Prečo sme sa nepoučili z tej druhej? Ako bude vyzerať stratifikácia nemocníc? A má vôbec zmysel, keď nám odchádzajú zdravotníci? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom Martinom Smatanom.