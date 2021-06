Bartoš: Dredy som skrátil na leto, nechám si ich aj ak budem premiér

"Mám 41 rokov, teraz som výrazne dredy skrátil na letný zostrih, robím to aj v zime, aby sa mi zmestili dredy pod čiapku. Nosím ich od 22 rokov, keď som si robil doktorát na filozofickej fakulte. Za svoj život som robil aj vo veľkých korporáciách, bol som na rokovaniach s diplomatmi, a za tie roky si nikto nerobil problém s tým, čo má Bartoš na hlave, ale čo má v hlave," hovorí Ivan Bartoš, predseda Pirátov, ktorý je podľa prieskumov jeden z kandidátov na budúceho českého premiéra.



"Ja som veľmi rád za zvolenie pani prezidentky Čaputovej. V spôsobe akým politiku vedie, je mi to veľmi blízke. Má hodnoty, ktoré obstoja aj v polarizačných témach. Hovorí pravdu, nebojí sa a pravdy v politike je málo. Zo súčasných politikov je to ona, sledujem ju na sociálnych sieťach a páči sa mi, že sa vyjadruje aj k liberálnym témam, ktoré majú tendenciu polarizovať spoločnosť," dodáva Bartoš na otázku kto je mu zo slovenskej politiky najbližší.



Kto je najväčší súper Pirátov? Je Miloš Zeman spôsobilý zastávať úrad prezidenta? A prečo je problém pre Pirátov hovoriť o ľavici a pravici? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Pirátov Ivanom Bartošom.