Objavte mimoriadne filmy, ktoré bežne v kinách nenájdete

Screener venovaný novým filmom z programu Art Film Fest.

18. jún 2021 o 13:37 Tomáš Rybár, Peter Konečný

Aktuálny diel relácie Screener venujeme novým filmom z programu 28. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, ktorý sa začína 23. júna.

Zoznam filmov z relácie:

Uroki farsi / Perzské lekcie / r. Vadim Perelman

Summer of Soul / Summer of Soul (...Or When The Revolution Could Not Be

Televised) / r. Ahmir-Khalib „Questlove“ Thompson

Pogani dorogy / Zlé cesty / r. Natalia Vorožbyt

Dashte khamoush / Pustatina / r. Ahmad Bahrami

Oaza / Oáza / r. Ivan Ikić

Fuchs im Baum / Učiteľ / r. Arman T. Riahi

Seize Printemps / Jarná kvetinka / r. Suzanne Lindon

Luzzu / r. Alex Camilleri

Rizi / Dni / r. Tsai Ming-liang

Sweat / Pot / r. Magnus von Horn

Listen / Počúvaj! / r. Ana Rocha De Sousa

The Spine of Night / Nekonečná noc / r. Philip Gelatt, Morgan Galen King

Josep / r. Aurel