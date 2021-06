Minister Szijjártó: Nevidím nič zlé na tom, že sme s Gyimesim preberali dvojité občianstvo

„Keď sa stretnem s Ivanom, nemám pocit, že ma nenávidí. Teda verím, že to je z mojej strany správny pocit. Rád s ním pracujem, takže nezáleží na tom, či ho mám rád alebo nemám, faktom je, že je minister zahraničných vecí Slovenska, takže musíme spolupracovať.



Poznáme sa už veľmi dlho, pretože predtým pôsobil ako štátny tajomník a keď Miroslav (pozn. red. Miroslav Lajčák) predsedal v New Yorku zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN, s Ivanom sme veľmi blízko spolupracovali a nikdy som nemal pocit, že by ma nenávidel. A verím, že to nebude problém ani v budúcnosti.



Ale verím, že budú mať šancu si to s Györgym, s pánom Gyimesim vyjasniť, prečo to tak cítia. Ale opäť, to je ich vec, je to súčasť slovenskej politiky a nie je moja úloha sa k tomu vyjadrovať,” hovorí maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó k vyjadreniam poslanca Gyimesiho o tom, že Ivan Korčok je hungarofób.



Dodáva, že Matovičovi pomohol vybaviť Sputnik na Slovensku, pretože vakcína zachraňuje životy, nie výmenou za dvojité občianstvo: „Pomohol som mu, pretože mal podobný prístup k téme ako my ohľadom vakcinácie. Že vakcíny nie sú vecou ideológie, sú na to, aby zachraňovali životy. A keďže hľadal kontakty, aby mohol nakúpiť Sputnik pre vašich občanov, aby sa mohli dať zaočkovať, tak som mu pomohol, pretože ja som vyjednával s Rusmi už od minulého októbra. Najmä o sprostredkovaní vakcín Sputnik a dal som mu kontakty, dokonca som sám kontaktoval ministra Manturova,” dodáva Szijjártó.



Prečo sa maďarský šéf diplomacie stretáva za chrbtom ministra Korčoka so slovenským poslancom Gyimesim? Ako chce vyriešiť, že niektoré krajiny nebudú prijímať ľudí zaočkovaných neschválenými vakcínami ako je Sputnik? A čo hovorí na kritiku demokracie v Maďarsku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zahraničných vecí Maďarska Pétrom Szijjártom.