Dubovcová: Nie je podstatné, či sa Rómom z Moldavy ospravedlní Kaliňák, ale štát

"Vláda by sa mala ospravedlniť a mala by sa ospravedlniť aj ostatným Rómom, ktorí žijú vo vylúčenom prostredí, pretože podľa vyjadrení z roku 2013 polícia robila takéto zásahy pravidelne, dokonca to považovala za akúsi užitočnú prax. Oni si to pochvaľovali, že im to zvyšuje autoritu, že je to preventívne, a že aj väčšinové obyvateľstvo to kvituje.



Takýmto spôsobom si polícia nesmie zvyšovať autoritu. A keďže sa náhodou pri tejto akcii v Moldave nad Bodvou ukázalo ako tam polícia zasahovala, tak si myslím, že by sa vláda mala ospravedlniť a mala by nariadiť ministrovi vnútra, aby sa úplne zmenil postup polície voči príslušníkom rómskej menšiny," hovorí bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová o ôsmom výročí razie v Moldave nad Bodvou a neúspešnom pokuse ministerky Kolíkovej, aby sa Slovensko ospravedlnilo zbitým Rómom.



"Ja si myslím, že nezáleží na tom, či sa Robert Kaliňák ospravedlní. To nebola jeho osobná záležitosť, ale štátu a vlády ako vládne. Zodpovedný subjekt je tu Slovenská republika.



Aj v Štrasburgu prehrala spor Slovenská republika. Je to na pleciach vlády, ktorá reprezentuje Slovenskú republiku. Bez ohľadu na to, za ktorého ministra sa to stalo, tak súčasná vláda preberá zodpovednosť za to, aby sa ospravedlnenie realizovalo. To, keď tu sedel minister Mikulec a hovoril, že to bolo za minulého ministra, to nikoho nevyviňuje. My sme za to zodpovední, čiže aktuálna vláda," hovorí Dubovcová, ktorá bola pre raziu v Moldave v ostrom spore s vtedajším ministrom Kaliňákom.



Čo vypovedá razia v Moldave nad Bodvou o Slovensku? A prečo pri prípade zbitých Rómov nerozhodol spravodlivo ani jeden súd? Sú sudcovia, policajti a prokurátori rasisti? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalou Verejnou ochrankyňou práv Janou Dubovcovou.