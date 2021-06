Šeliga: Kritiku, čo dostáva Mikulec, by mal dostať Kovařík

"Mám záujem kandidovať, hovorím to otvorene. Ale zbytočne to drtí stranu, ktorá je už beztak ubitá. Treba urobiť normálnu dohodu a verím, že dohoda príde. Dúfam, že snem bude najneskôr v septembri," hovorí Juraj Šeliga zo Za ľudí o rozkole v strane medzi Veronikou Remišovou a skupinou okolo Márie Kolíkovej.

"Nemám pocit, že je tu dnes nejaká víťazná strana. Jedna partia chce vytlačiť druhú z tej strany, to je cesta k zániku. Je nás v poslaneckom klube desať, a ak sa nejdeme rozprávať, tak ako ideme spolu fungovať a presadzovať veci v programe?

Ja v tomto rozumiem kritike, ja som bol kritikom Veroniky Remišovej, ale prečo by som to mal robiť na verejnosti? Rovnako keď vidím frakciu, tak tiež som trošku rozpačitý, či v trojpercentnej strane je frakcia cesta. Snažím sa to vidieť zvrchu, nemám problém kritizovať Veroniku Remišovú aj Máriu Kolíkovú, nemám problém ich chváliť, ale padá a stojí to na tom, či sme ochotní sa spolu dohodnúť a pokračovať. Je možnosť, že aj nie. Ale potom je dobré si to férovo povedať a nerobiť okolo toho cirkus," dodáva Šeliga.

"Som kritický k policajnému prezidentovi Kovaříkovi. Ak je raz policajný prezident, tak by mal mať tú políciu pod kontrolou. Momentálne občania majú pocit, že políciu neriadi. Za to, za čo dnes dostáva Mikulec kritiku, by som tam skôr čakal predvolaného Kovaříka, ktorý by to mal vysvetľovať," hovorí poslanec Juraj Šeliga o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca, zatýkaniach a väzbách exponovaných ľudí.

V ktorom krídle v Za ľudí je on? Ako sa pozerá na výrok Veroniky Remišovej, že ostane jediná poslankyňa strany? A nepodporuje Sme rodina chaos v zatýkaniach a nedôveru v inštitúcie?

