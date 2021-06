Krajniak: 90 percent detí hovorí o zneužívaní pravdu, nesmieme zľahčovať prípad Herák

"Nedôverujem policajnému prezidentovi Kovaříkovi. To je presne to, čo som hovoril aj pánu Mikulcovi, a nie je to nič osobné. Ak pán policajný prezident tvrdí, že na Slovensku nie je možné vzniesť obvinenie len na základe jedného kajúcnika, ja sa pýtam, ako môže toto policajný prezident povedať, keď realita je zjavne iná? Očakával by som od ministra vnútra, že si uvedomuje aj pán minister vnútra, že toto je vec, ktorú treba preveriť.

Niektorí podriadení pána Mikulca alebo ľudia z jeho rezortu ho klamú a dávajú mu nesprávne informácie. Niekto klame a treba zistiť, kto to je," hovorí podpredseda Sme rodina a minister práce Milan Krajniak k odvolávaniu Romana Mikulca v parlamente.

"Pán exposlanec Herák bol aj s deťmi z tábora na návšteve na ministerstve, spätne som si prehrával v hlave, že som si mal niečo všimnúť, čo som si nevšimol, ale neprišiel som na nič také. Uvedomujem si aj to, že podľa dlhodobých štatistík 90 percent detí, ktoré niekoho upozornia, že k niečomu takému došlo, 90 percent detí si nevymýšľa. Treba to brať vždy veľmi vážne.

Nechcem žiadnym spôsobom zľahčovať takéto podozrenia. Nikdy to nechcem zľahčovať. Pri týchto deťoch častokrát až šiesty dospelý, ktorému o tom povedia, zareaguje. Toto sa nedá zľahčovať," dodáva minister práce Milan Krajniak k už trom podozreniam zo sexuálneho zneužívania exposlanca OĽANO Jána Heráka.

Má Roman Mikulec jeho dôveru? A rozprávalo by Sme rodina vôbec o téme väzby a stíhania, keby nebol obvinený Vladimír Pčolinský? Rozprával sa so susedom Danielom Lipšicom o prípade Pčolinského? A ako reaguje na to, že riaditeľka domovu v prípade poslanca Heráka posadila zverené dieťa do auta s niekým, kto bol podozrivý z jeho znásilnenia?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom práce a podpredsedom Sme rodina Milanom Krajniakom.