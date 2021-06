Terapeutka Malíková: Spochybňovať obete ako Herák je bežná stratégia páchateľov

"Medzi základné stratégie patrí, že sa pokúsia prehodiť rolu obete a páchateľa. Obviňuje jednoducho obeť za to, čo robil on sám. To nie sú nejaké sofistikované stratégie ako argumentujú páchatelia.



Druhá vec je znedôveryhodnenie obete. V tomto prípade poslanec Herák hovoril, že sú z detského domova, že potrebujú upútať na seba pozornosť. Kto na seba potrebuje takto upútať pozornosť? To je tak minimálne množstvo prípadov. A konkrétne v tomto prípade, ak sa pozrieme v akom časovom spektre sa udiali tie prípady, tak to nie je teraz nejaké spiknutie. Ak sa pozriete na ten vek, prišlo to z viacerých strán.



Potom tie taktiky pokračujú rovnaké spôsoby ako sa vyviňujú páchatelia," hovorí terapeutka, ktorá pracuje so ženami zažívajúcimi násilie Daša Malíková o prípade exposlanca OĽANO Jána Heráka.



Obrovské množstvo žien to vôbec nenahlási, vôbec to nie je také jednoduché ako by sa mohlo zdať. Je tam množstvo faktorov, situácií. Ja som pozerala čerstvo štatistiky, od 2 do 5 percent žien si vymýšľa takéto obvinenia. Veľa ľudí to posudzuje tak, že keď sa to nestalo mne, tak ako keby to neexistovalo. Nemajú s tým skúsenosť, nie sú v tom vzdelaní, je tu množstvo mýtov, predsudkov," dodáva terapeutka Malíková.



Prečo neveríme obetiam sexuálneho násilia? A ako vidí prípad poslanca Heráka skúsená terapeutka? Čo by sa malo zlepšiť, aby sa ženy nebáli nahlasovať sexuálne trestné činy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s terapeutkou Dašou Malíkovou.