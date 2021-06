Smatanová: Dedko mal pocit, že očkovanie nepotrebuje, zomrel na covid

"Aj s babkou vyhlásili, že veď oni aj tak nikam nechodia. Že oni to vlastne nepotrebujú, lebo stále sedia doma. Ale naskytla sa príležitosť ísť do mesta autobusom pre lieky, alebo k lekárovi, a doniesol Covid domov. Nakazil babku.



On si myslel, že zvýšená teplota a nepohoda, ktorú mal, že to mal z karpálneho tunela, ktorý mu liečili. Ako keby si to neuvedomoval, naozaj sa to dostalo až do takého štádia, že ľahol, a kto ho poznal, on bol fyzicky veľmi zdatný človek. Dávala som veľké percento tomu, že to proste dá. Dennodenne som dvakrát volala, ráno - večer, že ako sa majú. Babka bola na tom troška lepšie, ale dedo chradol.



Jedno ráno som mu volala, že ako sa má a minútu mal príšerný kašel. Ešte som dúfala, že sa večer dovolám, ale už bol mŕtvy," hovorí speváčka Zuzana Smatanová o Covide-19 v jej rodine.



"Chcela som sa zdôveriť ľuďom, hoci nebývam osobná na sociálnych sieťach, ale teraz som cítila, že to chcem povedať. Lebo až keď to človek zacíti tak blízko, tak to vie hlbšie precítiť a uvedomiť si to. Tak som zverejnila fotku, že sa očkujem. Chcela som. Lebo práve tým, že som to zažila takto strašne blízko, tak si myslím, že je to dobré. Ale nie som tu na to, aby som niekoho prehovárala," dodáva Zuzana Smatanová.



Aký bol pre ňu rok pandémie? Ako sa dostala k ilustrovaniu knižiek? Plánuje už koncerty na leto? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so speváčkou a ilustrátorkou Zuzanou Smatanovou.