Goda: Reagujeme na hoaxy, napríklad aj na smrť Jula Viršíka

"Príklad smrti Jula Viršíka je dobrý príklad dezinformácie preto, že oni nepotrebujú čakať s informáciami. Ale novinári a inštitúcie musia počkať, kým sa urobí pitva. Komunikujem s patológom Palkovičom, on musí urobiť pitvu, vyhodnotiť to a prísť s nejakým vysvetlením, a to nejaký čas trvá. Tým pádom sme vždy v nejakej nevýhode. Ale komunikácia ministerstva v tomto prípade mala zmysel, lebo tam bolo vákuum a množstvo ľudí dostalo tú informáciu vysvetľovať to," hovorí Jakub Goda, ktorý rozbehol komunikáciu ministerstva zdravotníctva na sociálnych sieťach.

"Nám chýba komunikácia na jednotlivé cieľovky. Napríklad som zistil, že sa veľa starších ľudí obávalo očkovania, lebo majú za sebou x chorôb a diagnóz a cítia sa krehkí. A keď vidia, že mladí ťažko znášajú vedľajšie účinky a teploty, tak majú obavy, či oni vôbec môžu.

Keď sme urobili video s Petrom Sabakom a pánom Hodošim, ktorí presne toto komunikovali, tak 16-tisíc ľudí sa z toho videa prekliklo na očkovací formulár. Ja ani tak nerátam lajky, ale 16-tisíc ľudí mali ten dojem z videa, že sa preklikli na očkovací formulár. Pre mňa to bol signál, že sme trafili tému, kde chýbalo toto posolstvo," hovorí Goda o prípadoch, keď mali ľudia z očkovania iba strach, a komunikácia ministerstva pomohla.

Ako zvažuje, na čo reagovať a na čo nie? A ako sa vlastne dá efektívne bojovať proti dezinfoscéne? Dá sa vôbec konkurovať klamstvám a hoaxom?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jakubom Godom, ktorý robí online komunikáciu ministerstvu zdravotníctva.