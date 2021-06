Lengvarský: To, čo som na ministerstve našiel po Krajčím, bola obzvlášť veľká čistka

https://www.youtube.com/embed/9BjkRONYdQE

"Áno, budeme očkovať aj nad 60 rokov. Prišla štúdia, ktorá hovorila o výsledkoch očkovania 60 plus. Úspešnosť podľa ruskej štúdie je pomerne vysoká, takže od zajtra sa budú môcť hlásiť aj ľudia 60+. Malo by to byť bezpečné," hovorí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

"Ja som kontinuálne pracoval s rôznymi ľuďmi za rôznych ministrov. Toto bola obzvlášť veľká čistka, ktorú som našiel na ministerstve zdravotníctva. Bohužiaľ. Niektorým som dal ponuku, aby sa vrátili, ale odmietli," dodáva minister Lengvarský k tomu, čo našiel na ministerstve po Marekovi Krajčím.

Komu by sme dali Sputnik, ak ho nestihneme minúť? Koľko detí zatiaľ rodičia prihlásili na očkovanie proti Covidu-19? A ako chce riešiť odložené operácie? A ako bude vyzerať stratifikácia nemocníc?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.