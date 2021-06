Sulík: Sputnik je blamáž, dnes sa prihlásim na Pfizer

"Dnes sa idem prihlásiť do čakárne na Pfizer. Je to registrovaná vakcína a chcem môcť cestovať. Mám obavu, dôvodné podozrenie, že budú niektoré krajiny, ktoré to budú podmieňovať tým, že človek bude očkovaný zaregistrovanou vakcínou. Ja som si povedal, že sa nebudem predbiehať, a že si počkám, čo sa z rôznych vakcín vykľuje. Medzičasom niektoré štáty zastavili očkovanie niektorými vakcínami. Tak som si počkal, rozhodol som sa a idem sa zaočkovať Pfizerom," hovorí minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík o tom, kedy sa dá zaočkovať a čím.



"Je to blamáž, jasné. 200-tisíc dávok stálo 1,6 milióna eur. Je to obrovská škoda, ak tie dávky nestihneme minúť do dátumu expirácie. Vznikne tam škoda, máme na to orgány, ktoré sa týmto budú zaoberať. Myslím, že niečo sa s tým zjavne bude diať, štátna správa má na toto vytvorené postupy. Úplne rozumiem, že minister Lengvarský zdedil nejaký problém. On sám by určite nešiel pretláčať Sputnik, ani Marek Krajči nepretláčal Sputnik, to pretláčal len Igor Matovič," dodáva Sulík k situácii s očkovaním.



"Ja nechcem rozdávať 200 eur na dieťa. To chce Igor Matovič a on nech si nájde zdroje. Ja si vôbec nemyslím, že toto je správny postup a ukázalo sa v Poľsku, že výrazné zvýšenie iba príspevku na deti nezvýšilo pôrodnosť," hovorí predseda SaS Sulík o daňovo-odvodovej reforme, ktorú Igor Matovič predstavil, no je už okolo nej mesiac ticho.



Ako sa pozerá na situáciu v Za ľudí? Ovplyvní to chod koalície? A mala by sa nanovo podpisovať koaličná dohoda, v prípade, že poslanci okolo Márie Kolíkovej zo strany odídu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS Richardom Sulíkom.