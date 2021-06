Šéf správneho súdu: Je neprijateľné ako dlho trvá disciplinárne konanie Trnku

"Pre mňa je neprijateľná dĺžka tohto konania. Neskorá spravodlivosť rovná sa žiadna spravodlivosť. Nie je prijateľné, aby akékoľvek konanie voči prokurátorovi a sudcovi prebiehalo v takej dĺžke, že to občana prestane zaujímať a smeje sa, ale smeje sa cez slzy," hovorí nový predseda Najvyššieho správneho súdu Pavol Naď, ktorý bude mať pod sebou aj disciplinárne konania k Dobroslavovi Trnkovi.



"Zabíjačky advokátskych kancelárií sú pre mňa absolútne cudzie veci. Premiestňujem sa z bydliska do budovy súdu, a ak mám aktivity behom víkendu, tak sa týkajú len mojej rodiny alebo hudobného prostredia, muzikantov. Ja si myslím, že je to osamelá funkcia a treba to prijať ako istú rehoľu. Človek v živote nemôže mať všetko a pokiaľ niekto má tú česť byť sudcom, tak má prinášať aj určitú obetu pre ľudí," hovorí predseda súdu Naď.



Rozpustí jeho nový súd ĽSNS? Naozaj sú stíhania sudcov individuálnym zlyhaním? Ako sa pozerá na integritu sudcov? A čo hovorí na novú súdnu mapu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Najvyššieho správneho súdu Pavlom Naďom.