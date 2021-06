Mikulec: Pýtal som sa Szabóa, či mu nebolo divné brať televízor zadarmo

"Ja som sa ho tiež pýtal, či mu to nebolo nejako divné, že televízor zadarmo, potom hodinky. Ja sám som sa na to pýtal a bolo mi to divné. Nemali sme na to veľa času, údajne to bolo aj prešetrované odborom kontroly, preto som chcel, aby mi to doložili, čo tam bolo vykonané, aké úkony urobili, ale nebol na to čas.

Neviem, čo je to tých 20-tisíc, nemám žiadne ďalšie informácie. V prvom rade sa budem snažiť od špeciálnej prokuratúry získať, či tie informácie sú relevantné, ak áno, navrhnem vláde návrh na odvolanie riaditeľa inšpekčnej služby. Ak sa vláda s tým stotožní, predloží to výboru pre obranu a bezpečnosť, a ak s tým trojpätinovou väčšinou výbor bude súhlasiť, tak potom môžeme pána Szabóa odvolať z funkcie," hovorí minister vnútra Roman Mikulec o dnešnom zadržaní šéfa policajnej inšpekcie Adriána Szabóa.

"Nemyslím si, že to bola chyba (poznámka red.: dať SIS Sme rodina). Určite to, čo teraz prebieha, áno, dochádza k očisťovaniu. My už tu máme na stole aj v médiách X priznaní, X rozsudkov, X dohôd o vine a treste, a to o niečom svedčí. Všetko to bol systém fungujúci pre niektorých ľudí. A kto sa teraz najviac bojí alebo vykrikuje? Tak si to logicky povedzme, že o čom to je," dodáva Mikulec k spravodajským hrám, ktoré sa rozohrali okolo prominentných väzobne stíhaných ľudí.

Z čoho je obvinený šéf inšpekcie? A nie je toto vojna medzi políciou, inšpekciou a tajnou službou? Existujú nahrávky prokurátorov a policajtov, ktorí sa údajne majú koordinovať s kajúcnikmi od SIS?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom vnútra za OĽANO Romanom Mikulcom.