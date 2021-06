S reportérom SME Michalom Katuškom rozoberáme napätú situáciu v strane Za ľudí.



Rozpadne sa pre spor dvoch skupín vládna koalícia? Môže stratiť dokonca ústavnú väčšinu v parlamente?



Čo sa v strane deje a aké kroky robí Veronika Remišová na to, aby odstavila krídlo Márie Kolíkovej? Môže Kolíková napokon skončiť ako ministerka spravodlivosti? Kde stojí v tomto spore Juraj Šeliga? A vieme, do akej strany by nespokojní poslanci prípadne odišli?

