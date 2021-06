Kolíková: Remišová je hlboké sklamanie, ale v strane má stále miesto

"Myslím, že pre ňu stolička ministerky dôležitá je. To, čo mne veľmi vadilo počas koaličnej krízy bolo, že niečo sa hovorilo a niečo iné sa dialo v pozadí. Toto mňa vyrušovalo a komunikovala som to aj na predsedníctve.



Aby mi predsedníčka strany v čase keď sa rokuje o štvorkoalícii ponúkala stoličku ministerky v trojkoalícii považujem za absolútne neprijateľné. To, že mi to ponúkal Igor Matovič ako vtedajší premiér, tak dobre. To je líder inej koaličnej strany. Ale v našej strane, kde sme mali jednoznačné rozhodnutie predsedníctva o štvorkoalície, tak to považujem za neakceptovateľné," hovorí podpredsedníčka strany Za ľudí a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková o dôvodoch, prečo už nechcú viacerí členovia strany za predsedníčku Veroniku Remišovú.



"Treba oddeliť čo sa deje v našej strane, a treba oddeliť to, čo je koalícia, a či má podporu v parlamente. A k tomu sme sa jasne vyjadrili, že aj tí, ktorí boli poslanci a odišli včera z predsedníctva, tak jednoznačne podporujú túto koalíciu. Rovnako aj pán Benčík, ja vnímam, že mám aj jeho podporu ako ministerka spravodlivosti. Z tohto pohľadu tá legitimita tu je a je na mieste vyslať aj koaličným partnerom signál, že nemusia mať obavu, že by podporu koalícia nemala.



Pre hocijakú ministerskú stoličku je podstatné, či má podporu poslancov. Ja vnímam, že k dnešku v rámci nášho poslaneckého klubu mám prinajmenšom podporu 7 poslancov, a dovolila by som si aj ambiciózne tvrdiť, že aspoň osem," dodáva Mária Kolíková k situácii v strane, ktorá je pred rozpadom, no fungovanie v koalícii to vraj neovplyvní.



Chce byť novou predsedníčkou? Je skupina okolo nej na odchode? A existuje šanca, že by tento rozkol v strane nedopadol odchodom buď nej alebo Veroniky Remišovej? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti a podpredsedníčkou strany Za ľudí Máriou Kolíkovou.