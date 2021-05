Viskupič zo SaS: Koalícia nefunguje, nedodržiavajú sa pravidlá

"Musím jednoznačne povedať, že v týchto momentoch tá koalícia nefunguje. Základom fungovania akejkoľvek koalície je dodržiavanie pravidiel. Máme nejaké pravidlá stanovené, máme koaličnú zmluvu, ak tieto pravidlá budeme vedieť dodržiavať, bude sa nám dariť nejak vládnuť. Ak tie pravidlá nebudeme dodržiavať, skôr či neskôr to prestane fungovať až tak, že nebude možné fungovať," hovorí o fungovaní koalície po minulotýždňovom rokovaní parlamentu predseda finančného výboru a poslanec za SaS Marián Viskupič.



"Bohužiaľ daňovo-odvodová reforma je ako Columbova žena. My sme ju nevideli a myslím, že nikto ju nevidel. Ale takto sa to nerobí. Ak chcel pán minister zabezpečiť všetky parametre, aby aj vo svojej podstate dobrá reforma, nemala šancu prejsť, tak sa to robí presne takto. My sme o nej nepočuli ani predtým, ani doteraz.



Takéto veci sa robia, že sedí pracovná skupina všetkých koaličných strán a hľadajú sa odborné aj priechodné riešenia. Veď daňovo-odvodová reforma nie je reforma OĽANO. Žiadna z koaličných strán nemá silu, aby ju pretlačila sama. To musí byť koaličná zhoda," hovorí Viskupič o daňovo-odvodovej reforme, ktorú Igor Matovič sľúbil predstaviť do dvoch týždňov, no aj po mesiaci je okolo nej ticho.



Nebola rozprava o deficite len populizmus od SaS? Videli už koaliční partneri daňovo-odvodový "Veľký tresk" Igora Matoviča? A ako funguje koalícia, keď sa zákony aj reformy predstavujú bez zhody medzi koaličnými partnermi? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom finančného výboru a poslancom NR SR za SaS Mariánom Viskupičom.