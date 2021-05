Otvárajú sa všetky kiná. Vybrali sme 20 filmov, ktoré sa oplatí vidieť

Screener o filmoch, ktoré idú do kín.

28. máj 2021 o 8:18 Tomáš Rybár, Peter Konečný

Peter Konečný v relácii predstaví filmy, ktoré stojí za to vidieť v slovenských kinách nasledujúce týždne.

Zoznam filmov z relácie a ich dátum premiéry v slovenských kinách:

21.5. Služobníci / r. Ivan Ostrochovský

21.5. Maliarka a zlodej / Kunstneren og tyven / r. Benjamin Ree

27.5. Krajina nomádov / Nomadland / r. Chloé Zhao

3.6. Duša / Soul / r. Pete Docter, Kemp Powers

3.6. Shorta / r. Frederik Louis Hviid, Anders Ølholm

3.6. V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol / The Conjuring: The Devil Made Me Do It / r.Michael Chaves

10.6. O nekonečnosti / Om det oändliga / r. Roy Andersson

10.6. Tiché miesto: časť II / A Quiet Place Part II / r. John Krasinski

10.6. Smolný pich aneb pitomý porno / Babardeala cu bucluc sau porno balamuc / r. Radu Jude

17.6. Luca / r. Enrico Casarosa

24.6. Krajina ve stínu / r. Bohdan Sláma

24.6. Otec / The Father / r. Florian Zeller

24.6. Leto 85 / Été 85 / r. François Ozon

1.7. Muž so zajačími ušami / r. Martin Šulík

8.7. Delete History / Effacer l´historique / r. Benoît Delépine, Gustave Kervern

15.7. Mucha v kufri / Mandibules / r. Quentin Dupieux

15.7. To ta monarchia / r. Vladislava Sárkány Plančíková

22.7. Old / r. M. Night Shyamalan

5.8. Teddy / r. Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma

26.8. The Beatles: Get Back / r. Peter Jackson