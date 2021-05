Politická celebrita Dominik Feri môže byť české Me too

"Výpovede, ktoré sú v našom článku, ktoré sú surovo a otvorene napísané, hovoria samé za seba," hovorí Jakub Zelenka z českého Denníka N o rozsiahlom článku o českej politickej celebrite Dominikovi Ferim a jeho sexuálnom násilí na mnohých ženách.



"Je nutné povedať, že my máme prípady od 2015 do 2020. Ten človek sa nechoval tak, že to boli nejaké výstrelky. Máme desiatky ľudí, ktorí popisujú, že to správanie bolo systematické. Politik, na ktorého sú aplikované morálne kritéria, by sa takto nemal správať," dodáva Zelenka.



"Veľmi problematické je aj to, ako sa mohol chovať k ženám na stredných školách, kde očakával, že aj to môže byť nejaký revír na zháňanie žien. V Česku sa tá diskusia posúva k tomu, že to bol mladý chalan, na ktorého ženy leteli. Mne to príde nedôstojné k mužom, lebo každý súdny človek vie zhodnotiť hranicu medzi flirtom a nevyžiadaným nátlakom," dodáva Apolena Rychlíková z českého portálu Alarm.



Kto to je Dominik Feri a čo o ňom hovoria ženy? Prečo hovoríme o nevhodnom správaní, keď podľa popisu išlo o znásilnenie? A je toto české Me too? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Apolenou Rychlíkovou a Jakubom Zelenkom, ktorí v článku popísali predátorské správanie sa politika TOP 09 Dominika Feriho.