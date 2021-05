Lazorová: Sestry neudržíme len platmi, hrozí zatváranie oddelení

"Napriek tomu, že je tu stratégia stratifikácie, to znamená zúženia a zredukovania akútnej starostlivosti a prenos starostlivosti do domáceho prostredia, tak toto sa udeje tak či tak. Bez toho, aby sme stratégiu vymýšľali, lebo jednoducho nebude dostatok personálu a budú sa musieť zatvárať niektoré oddelenia.



Nebude dostatok lôžok pre pacientov, predĺži sa čakacia doba na ošetrenie a na operačné výkony a to pacient samozrejme nevie posúdiť, čím je to spôsobené. Ak to nebudeme seriózne riešiť, tak sa nám to prejaví na tých číslach skôr či neskôr," hovorí Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.



"Robili sme si prieskumy, plat nie je jedinou motiváciou. U sestier najčastejšie udávajú pracovné podmienky a benefity, ktoré vedia u zamestnávateľa získať. Je to všetko o prístupe k ľuďom. Nevážime si ľudí, nevážili sme si roky sestry, ktoré pracovali v systéme, a preto odišli do zahraničia. Často hovorili, že to nebolo o plate, ale bolo to o tom ako sa k nim správali nadriadení, ako si nevážili ich prácu, ako s nimi nevedeli komunikovať. Je tu problém, že máme naozaj rezervy v manažovaní ľudí," dodáva Lazorová.



Prečo sestry odchádzajú? Ako ich udržať? A dá sa vyriešiť chýbajúci personál bez migrácie z tretích krajín? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetou Lazorovou.

Viac sa dozviete aj v článku Michala Katušku.